NAC Breda kan langzaamaan toewerken naar de comeback in de Eredivisie. Vermoedelijk gaat de ploeg nog op een paar plekken veranderen dankzij transfers, maar trainer Stijn Vreven kan de meeste plekken nu al rustig invullen.



De Belgische oefenmeester gaat in BN/De Stem in op de samenstelling van zijn elftal voor het nieuwe seizoen. "Het is voor mij dit seizoen makkelijker om beslissingen te nemen tussen de spelers dan vorig seizoen, omdat ik vond dat wij toen heel veel spelers op hetzelfde niveau hadden."



Vreven is eerlijk in zijn oordeel. "Terwijl ik vind dat er dit jaar wel een duidelijke scheiding is met veertien tot vijftien spelers die klaar zijn voor de Eredivisie. De rest moet nog een stapje bij doen."