PEC Zwolle handhaafde zich afgelopen seizoen pas op de 33ste speeldag en dus ambieert de ploeg een frisse start. Zo ook Mustafa Saymak, die in eerder stadium al klaar leek voor een stap omhoog.



De middenvelder is realistisch over zijn eigen situatie. "Na vorig seizoen was ik niet klaar voor een stap. Het was geen best jaar, maar ik ben nu in voorbereiding weer op de goede weg", zo citeert De Stentor. "Ik ben ambitieus, maar het laten zien dat ik mijn oude niveau kan terugpakken is al een reden waarom ik met plezier bij PEC zal blijven. Als je kijkt naar vorig seizoen, lijkt het wel of de kruisbandblessure mij ver heeft teruggeworpen."



Saymak vervolgt: "We hebben voor PEC-begrippen gewoon een slecht seizoen gedraaid. Iedereen is gewend geraakt dat we rond het linkerrijtje spelen. Veel zat tegen." Dat moet nu anders. "De nieuwe trainer (John van 't Schip, red.) maakt een goede indruk op me. Het is een heel sociale man, met veel kennis. Tactisch ook. De trainer en het team hebben nog geen tegenslagen gehad, maar vooralsnog is het heel prettig werken met de staf."