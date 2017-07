Schaars: "Goed dat er weer een frisse wind is"

Stijn Schaars is tevreden over de ontwikkelingen bij sc Heerenveen. De Friezen hebben verschillende mutaties doorgevoerd deze zomer en de aanvoerder is daar goed over te spreken.



"Ik denk dat het goed is dat er weer een frisse wind is", vertelt de oud-PSV'er aan sc Heerenveen TV. "Mutaties zijn altijd goed, ook voor de concurrentie intern. De nieuwe jongens willen zich laten zien, jonge jongens willen zich graag laten zien. Dus dat geeft een gezonde energie in de ploeg."



Schaars ziet 'een leuke ploeg', maar is ook nog kritisch. "Ik vind dat de energie die we leveren nog naar een hoger niveau moet. Je zag dat ook tegen FC Nordsjaelland. Die beginnen dan wel komende maandag al met de competitie, maar je zag wel dat zij daar verder in waren dan wij"



De routinier is ook begripvol in deze. "Het is duidelijk dat je weer met wat andere jongens speelt, dat je weer wat aan elkaar moet wennen en dat het niveau nog omhoog moet. Maar daarvoor moet je gewoon veel met elkaar bezig zijn."