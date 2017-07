'Barça heeft vier opties om vertrek Neymar op te vangen'

FC Barcelona dreigt smaakmaker Neymar voor 222 miljoen euro kwijt te raken aan Paris Saint-Germain. Zijn vertrek creëert de ruimte om één en ander te ondernemen op de transfermarkt. Naar verluidt zijn er vier opties.



Philippe Coutinho staat te boek als prioriteitaankoop. De landgenoot van Neymar is al meermaals gelinkt aan een transfer naar Camp Nou, maar Liverpool stelt zich keihard op in de onderhandelingen. The Reds zouden dan de één na hoogste transfersom ooit willen opstrijken: circa 110 miljoen euro.



Ook de naam van Eden Hazard (Chelsea) werd recentelijk genoemd bij Barça, maar een transfer van de 'Rode Duivel' naar Camp Nou lijkt onwaarschijnlijk. Derde mogelijkheid zou Ángel Di Maria zijn, al dan niet in ruil met Neymar. Gezien zijn Real-verleden ligt dat echter gevoelig.



Dele Alli van Tottenham Hotspur is volgens buitenlandse media optie vier.