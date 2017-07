VVV krijgt harde 'nee' te horen: "Doodzonde"

Het is VVV-Venlo niet gelukt om Nunoo Sarpei naar de Eredivisie te halen. De middenvelder van VfB Stuttgart had zelf wel oren naar een avontuur bij de promovendus, maar de werkvergunning kwam niet rond.



"Dit is enorm teleurstellend", sombert directeur Marco Bogers in een reactie. "We hebben alles uit de hoge hoed getoverd om een werkvergunning voor hem te krijgen, maar het is simpelweg niet gelukt. Alle mogelijkheden zijn onderzocht. Doodzonde, want Hans zou een echte versterking zijn geweest."



VVV wilde de Ghanees huren om te wedijveren op het hoogste niveau en de middenvelder was ook geïnteresseerd, maar het papierwerk blijkt dus een te groot obstakel. De Venlonaren verschuiven de aandacht nu naar een andere middenvelder.