Ronaldo komt met statement: "Geloof in gerechtigheid en hoop"

Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo weigerde maandag de tweehonderd journalisten te woord te staan, maar schriftelijk legde hij toch nog een verklaring af. De Portugees weerspreekt nog altijd schuldig te zijn aan belastingfraude.



"De Spaanse belastingdienst is tot in detail bekend met mijn inkomen", stelt de stervoetballer. "Ik heb nooit iets verborgen en ook nooit de intentie gehad om belasting te ontduiken. Zij die mij kennen, weten wat ik van mijn adviseurs vraag: dat alles up-to-date is en keurig is afgehandeld, want ik wil geen problemen."



Ronaldo (32) vervolgt: "Toen ik tekende voor Real Madrid heb ik de constructie aangehouden die ik in Engeland al gebruikte. De door Manchester United aangedragen advocaten hebben die voor mij gecreëerd in 2004, lang voordat ik plannen had om naar Spanje te komen."



De Real-aanvaller noemt deze constructie 'legaal en legitiem'. Ronaldo, die 14,7 miljoen euro aan belasting zou hebben ontdoken, rekent dan ook op vrijspraak. "Ik geloof in gerechtigheid en hoop, dat ook hier, een eerlijk oordeel komt."