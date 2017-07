'Mourinho beslist na Real-clash over oud-Ajacied'

Timothy Fosu-Mensah komt in aanmerking voor een tijdelijk vertrek bij Manchester United. Watford hoopt de verdediger voor een jaar te huren van de topclub.



Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Ajax en verdiende een transfer naar Manchester United. Onder Louis van Gaal beleefde hij zijn doorbraak, maar José Mourinho deed aanzienlijk minder vaak een beroep op hem. Uitgerekend laatstgenoemde moet zich nu buigen over diens toekomst.



Mourinho zou de tijd willen nemen. Volgens The Daily Mail wil de United-manager pas na de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Real Madrid zijn selectie bepalen. Fosu-Mensah en Watford blijven dus nog even in de wachtkamer.





