PSV kan in cruciaal uitduel niet rekenen op veel fans

PSV móét donderdagavond winnen van NK Osijek om actief te blijven in Europa. Een cruciale ontmoeting dus, maar de animo van de Eindhovense achterban blijkt gering.



Het Eindhovens Dagblad meldt dat er ongeveer dertig supporters van PSV worden verwacht in het uitduel. Dat aantal kan nog wel oplopen, want mogelijk gaan er supporters op eigen gelegenheid. Zo kan het zijn dat er supporters in Kroatië verblijven ter ontspanning en besluiten om een kijkje te nemen.



PSV verloor in eigen huis met 0-1 en is dus verplicht om te winnen om een Europese afgang te besparen. Op bezoek bij NK Osijek wacht een hels karwei. Niet alleen zal de opponent wederom weinig risico nemen, maar ook kunnen zij rekenen op een waarschijnlijk volle vak (circa 20.000 mensen). De extreme hitte zal ook een factor zijn.