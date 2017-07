Barça-duo legt meeste kilometers af, Ibiza populair

Door het ontbreken van een grote eindronde hebben veel spelers deze zomer kunnen genieten van een extra lange vakantie. Online reisorganisatie TravelBird deed onderzoek naar de reisbestemmingen en kwam tot een interessante conclusie.



Gerard Piqué is volgens dit onderzoek de speler met de meeste afgelegde kilometers: 46.923. Tijdens zijn vakantie ging de verdediger van FC Barcelona achtereenvolgens naar Argentinië, Libanon, Qatar, Singapore, China en Japan. Zijn huidige teamgenoot Neymar scoort met 40.772 kilometer een tweede plek, landgenoot Cesc Fabregas van Chelsea is de nummer drie 38.877 kilometers.



Warner Hahn, de nieuwe doelman van sc Heerenveen, is met 26.277 kilometer de Nederlandse voetballer met de meeste afgelegde kilometers. De oud-Feyenoorder bezocht onder meer Ibiza en Indonesië. Zijn naam prijkt daarmee op een elfde plek. In totaal werden driehonderd voetballers meegenomen in het onderzoek. Ibiza blijkt de meest populaire bestemming met 42 spelers.