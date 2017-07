Officieel: Ajax ziet Richarlison naar Engeland verkassen

Ajax kan definitief een streep zetten door de komst van Richarlison. Zijn club Fluminense maakt maandagavond melding van een directe transfer naar het Engelse Watford.



Ajax en Richarlison leken op weg naar een akkoord. In Amsterdam rekende men al op een samenwerking met de Braziliaanse buitenspeler, maar de onderhandelingen met Fluminense verliepen moeizaam en plotseling verschenen andere clubs op het decor. Watford heeft die strijd nu dus gewonnen.



Richarlison kwam voor Fluminense tot zeventig duels en negentien doelpunten. Watford maakt 12,5 miljoen euro over aan de Zuid-Amerikaanse club. Zij behouden tevens tien procent in de speler, wat vermoedelijk een percentage voor doorverkoop is.



Het is nog onduidelijk op welke aanvaller Ajax zich nu stort als mogelijke versterking.