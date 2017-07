Officieel: Feyenoord heeft Berghuis definitief te pakken

Steven Berghuis is definitief speler van Feyenoord. De Rotterdammers en Watford FC hebben overeenstemming bereikt over een directe transfer van de 25-jarige buitenspeler, die vorig seizoen al op huurbasis voor de landskampioen uitkwam. Berghuis zette maandag aan het einde van de middag zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen.



Dat meldt Feyenoord maandagavond via de officiële kanalen. "Dat Steven een speler is met exceptionele kwaliteiten heeft hij vorig seizoen bewezen. Met zijn creativiteit, traptechniek en scorend vermogen is hij van grote waarde voor ons geweest", zegt technisch directeur Martin van Geel op de clubwebsite.



"Ik ben dan ook blij dat we met Watford en Steven tot een akkoord zijn gekomen en dat we hem nog voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen hebben kunnen vastleggen."