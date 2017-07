'We zijn goed genoeg om Feyenoord te verslaan, ook in De Kuip'

De strijd om de Johan Cruyff Schaal wordt zaterdagavond in De Kuip uitgevochten. Vitesse gaat dan op bezoek bij Feyenoord en dat is natuurlijk een pittige opgave, maar Bryan Linssen heeft er alle vertrouwen in.



"Of wij kunnen winnen? Het blijft een finale, h├Ę. Het kan alle kanten op", vertelt hij aan FOX Sports. "Wij weten niet waar Feyenoord staat, maar dat geldt ook voor hun. Ik denk dat wij een goed team hebben. Goed genoeg om Feyenoord te verslaan. Ook in De Kuip."



"We hebben een goede voorbereiding gehad en tegen hele goede tegenstanders moeten spelen. Wij weten dat we Feyenoord kunnen hebben."





