Oranje-verdediger houdt hoop: "Dat is natuurlijk wel het doel"

Volgende maand speelt het Nederlands elftal de uiterst belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Oranje heeft een goed resultaat nodig om het WK in Rusland nog te kunnen halen. Lazio-verdediger Wesley Hoedt houdt hoop.



Hij had het er tijdens zijn vakantie regelmatig over. "Ik zei al tegen mijn vriendin: 'geniet er maar van, want wat mij betreft hebben we volgend jaar een veel kortere vakantie'. Vanwege het WK", aldus Hoedt op de site van de KNVB. "Dat is natuurlijk wel het doel. Zij maakte al de grap om volgend jaar dan maar door Rusland te reizen. Zou mooi zijn als het zover komt."



De verdediger vermaakt zich goed in de Italiaanse hoofdstad. "Het is hier 36 graden, dus lekker warm. Ach, je went eraan. Met mij gaat het goed. Ik ben iets later aangesloten bij de groep, omdat we in juni nog interlands met Oranje speelden. Maar het gaat de goede kant op met mijn fitheid."