Officieel: Mourinho berooft Chelsea van steunpilaar

Het hing al even in de lucht, maar is nu helemaal officieel: Nemanja Matic verruilt de Engelse landskampioen Chelsea FC voor een avontuur bij rivaal Manchester United. Dat melden beide grootmachten maandagmiddag via de officiële kanalen.



Manchester United zou ongeveer 45 miljoen euro betalen aan Chelsea om aan de slag te mogen gaan met de Servische controleur. Matic tekent bij United een contract voor drie jaar.





#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO — Manchester United (@ManUtd) 31 juli 2017