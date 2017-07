OGC Nice publiceert wedstrijdselectie: géén Balotelli

Het nieuws kwam eerder vanmiddag al naar buiten, maar is nu bevestigd door OGC Nice: Mario Balotelli doet woensdagavond niet mee tegen Ajax. De spits, die in Nice nog doel trof, ontbreekt door een hamstringblessure opgelopen in de heenwedstrijd.



Hij is daarom niet opgenomen in de 22-koppige selectie waarmee de Fransen naar Amsterdam vertrekken.



Wedstrijdselectie Nice:



Doel : Cardinale, Benitez, Clementia.



Verdediging : Dalbert, Dante, Jallet, Le Marchand, Sarr, Souquet.



Middenveld : Eysseric, Koziello, Lees-Melou, Lusamba, Makengo, Marcel, Seri, Tameze, Walter.



Aanval : Mahou, Ganago, Plea, Srarfi.





