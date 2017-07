Update: sc Heerenveen kan bod FC Utrecht niet serieus nemen

Henk Veerman wil dolgraag naar FC Utrecht. De Domstedelingen willen de boomlange spits overnemen van sc Heerenveen, waar hij ook dit seizoen de stand-in van Reza Ghoochannejhad moet worden. Bij Utrecht kan hij eerste spits worden.



"Utrecht is al een dag of drie in onderhandeling met Heerenveen en wil eruit komen. Ik ben de eerste keus. Dit is voor mij een geweldige mogelijkheid die langskomt. Komen de clubs er niet uit, dan schakelt Utrecht naar Tomas Necid (ex-PEC Zwolle, nu Bursaspor, red.)", vertelt hij aan de Leeuwarder Courant.



Veerman spreekt 'over het enorme vertrouwen' dat uitgaat van Utrecht. "Vertrouwen dat ik bij Heerenveen mis. De trainer (Jurgen Streppel, red.) kiest weer voor Reza Ghoochannejhad in de basis, weet ik sinds kort. Dat betekent dat ik opnieuw wisselspeler word. Ik heb gevraagd of de club wil meewerken aan een vertrek."



Update 14:20 uur

FC Utrecht heeft al 700.000 euro geboden om Henk Veerman op te halen bij sc Heerenveen, zo meldt Omrop Fryslân. Technisch manager Gerry Hamstra reageert kort maar krachtig. "Henk is een goede Eredivisie-spits en er zijn wel meer clubs die interesse hebben in Henk."



Update 17:00 uur:



In gesprek met de Leeuwarder Courant vertelt Hamstra dat Utrecht zich inderdaad heeft gemeld. "Maar niet op zo'n manier dat wij daar nu iets mee gaan doen." Ofwel: het bod was niet goed genoeg. "Intern heb ik vaak gesprekken gehad met Henk", aldus Hamstra. "Hij weet precies hoe ik erin zit. Daar wil ik het voor nu bij laten."