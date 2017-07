"Geniet meer van Lieke Martens dan van Cristiano Ronaldo"

Willem Vissers volgt deze zomer aandachtig het EK voor vrouwen in Nederland. De journalist van De Volkskrant heeft in zijn column uitgehaald naar het commerciële mannenvoetbal.



"Misschien is mijn grootste ontdekking van het EK vrouwen dat ik liever naar Lieke Martens kijk dan naar Cristiano Ronaldo", stelt Vissers vast. "Ook bij mijn vijfde eindtoernooi knijp ik weleens een oogje dicht bij het gebrek aan elementaire technische vaardigheid. Dat gebrek is trouwens ook te aanschouwen in de Eredivisie voor mannen, met het verschil dat zij gemiddeld 2,5 ton per jaar opstrijken voor hun gestuntel."



Vissers vervolgt: "Bij de mannen is veel kijkplezier verpest door trainers, die op school leerden dat compactheid de heilige graal is, zo compact dat een fatsoenlijke uitvoering alleen is gegeven aan de werkelijk groten der aarde. (…) Voor Messi mogen ze me wakker maken, en voor een paar andere spelers en een aantal teams ook. Maar de totale vercommercialisering van het voetbal is een gruwel."



"Het staat ver af van mijn gedachten over sport. Mede daarom geniet ik meer van de sierlijke, pure, bijna volmaakt tweebenige dribbelaar Lieke Martens dan van Cristiano Ronaldo. Een topsporter, zeker, maar op een of andere manier raakt hij me nauwelijks, met zijn gebaartjes, zijn halfbakken dreigementen om te vertrekken bij Real, zijn egoïsme", zo besluit Vissers.