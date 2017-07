Als invaller had Henk Veerman afgelopen seizoen meermaals zijn waarde voor sc Heerenveen, maar zicht op een basisplaats had de Volendammer eigenlijk geen moment. Toch weigerde de boomlange spits om met zijn vuist op de tafel te slaan toen het verval optrad.



Veerman weet dat een statement soms kan helpen. "Maar ik ga niet veranderen voor de voetbalwereld", vertelt hij aan de Leeuwarder Courant. "Ik heb dat bij andere jongens wel zien gebeuren en daar word ik niet blij van. Ik wil zijn wie ik ben, rustig en benaderbaar. Ik moet, om te kunnen functioneren, dicht bij mezelf blijven. Achterbakse dingen hoef je van mij niet te verwachten."



Ondanks zijn reserverol vindt Veerman zichzelf nu wel meer 'een echte prof'. "Ik ben in tactisch, technisch en fysiek opzicht veel beter geworden. Zo veel, dat Utrecht, de nummer vier van Nederland, me wilde hebben. De tactiek zou zo worden uitgestippeld dat mijn rendement hoog zou zijn voor die ploeg."



Veerman is ook dit seizoen de reservespits van sc Heerenveen. Om die reden hoopt hij nu alsnog voor FC Utrecht te kiezen.