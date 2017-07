Luuk de Jong heeft een zeer teleurstellend seizoen achter de rug. De PSV-aanvaller presteerde hopeloos en werd hét gezicht van de moeizame prestaties, wat tijdens de voorbereiding niet of nauwelijks is veranderd.



"Van de spitsen in de Eredivisie is er niemand die zo onder zijn kunnen presteerde als De Jong", schrijft PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International. "Wat verder opvalt aan de rapportcijfers, is dat De Jong vorig seizoen slechts vijf doelpogingen ondernam waarbij niemand de aangever was. Het jaar ervoor was dat aantal nog liefst 22."



Timmer vervolgt: "Tijdens het trainingskamp in Zwitserland zei een lid van PSV's technische staf dat zij moesten ophouden met door een zwarte bril naar De Jong te kijken. Het vergrootglas dat op de spits ligt, wordt ook met de wedstrijd groter. Belangrijker echter is dat de Achterhoeker ophoudt zichzelf door die donkere bril te zien."



De journalist geeft de PSV-aanvaller ook nog niet op. "De Jong was namelijk in 186 Eredivisie-duels betrokken bij liefst 150 goals. Hij maakte er zelf 95, en 55 keer was hij de aangever. Dat zijn uitstekende cijfers en dat gevoel voor het doel kan nooit weg zijn."