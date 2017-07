'Groningen denkt aan Zweed als opvolger Padt'

FC Groningen overweegt doelman Anton Cajtoft naar de Eredivisie te halen. De sluitpost van Jönköping kan echter ook rekenen op belangstelling uit de Engelse Premier League, zo meldt het Zweedse medium Jnytt.



"Ik heb gezegd dat ik niet wil weten of er een aantal clubs naar mij kijkt", zo reageert de hoofdrolspeler in kwestie. "Het is duidelijk dat we hebben gehoord dat er belangstelling is, maar ik ben erg ingesteld om te spelen in de competitie. Ik heb hier nog gewoon een contract."



Zijn zaakwaarnemer Tonny Westring sluit een vertrek niet uit, maar benadrukt het belang van speeltijd. "Hij moet voorzichtig zijn in de keuze van de club. Het is belangrijk dat hij veel tijd krijgt om te spelen. We hopen dat er iets goed voor zowel Anton als Jönköping voorbij komt."



Er zou nog geen concrete aanbieding op tafel liggen voor Cajtoft. Mogelijk komt hij pas écht in beeld bij FC Groningen als Sergio Padt vertrekt.