Oranje Leeuwinnen ontroeren 'opa' Foppe: 'Vind het práchtig'

Het Nederlandse vrouwenteam stuit komende donderdag op Engeland als tegenstander. Beide teams strijden dan voor een plek in de finale van het EK. Daarmee hebben de Oranje-vrouwen nu al een fantastische prestaties geleverd.



Foppe de Haan is assistent-bondscoach bij de Oranje Leeuwinnen, maar zit tijdens de wedstrijd gewoon op de tribune. Na de winst op Zweden (2-0) van afgelopen zaterdag snelde hij naar beneden om de vrouwen te knuffelen. "Foppe is natuurlijk een beetje de opa van het team", zei Vivianne Miedema tegen De Telegraaf.



"Het is geweldig dat zo’n man bij ons wil zijn en ons verder kan helpen." De Haan treedt niet op de voorgrond, maar het succes op het EK in eigen land ontroert hem. "Wat ik ervan vind? Ik vind het práchtig."