Aké: 'Ik begrijp wat Conte zei, maar...'

Nathan Aké maakte deze zomer de overstap van het grote Chelsea FC naar Bouremouth. Voor zo'n 23 miljoen euro ging hij definitief naar Bournemouth, nadat hij op huurbasis al een goede indruk maakte bij the Cherries. Spijt heeft hij niet, ondanks de teksten van Antonio Conte.



"Een carrière is kort. Ik ben nu 22 jaar en ik heb ervaring opgedaan met het spelen van wedstrijden. Dat wil je gewoon voortzetten", legt hij uit in de Engelse media. "Ik begrijp wat Conte zei, maar iedereen weet ook dat Chelsea een grote club is en dat het moeilijk zou worden om terug te keren en meteen te spelen. Ik heb gekozen om naar Bournemouth te gaan om meer wedstrijden te spelen. Dat is belangrijk voor me", vervolgt Aké.



"De garantie dat ik hier ga spelen, is er niet. Maar als ik hard werk en goed speel, dan zal ik de kans krijgen. Hopelijk heb ik vanaf de eerste wedstrijd een basisplek."