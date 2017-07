Van den Brom gaat voor verandering bij AZ

AZ speelde in het afgelopen Eredivisie-seizoen vooral heel erg wisselvallig. De ene week zag het er allemaal heel erg goed uit in het AFAS Stadion en dan zakte het weer als een kaartenhuis in elkaar. Trainer John van den Brom wil nu een verandering bewerkstelligen in Alkmaar.



Hij wil de supporters van AZ elke week trakteren op mooi voetbal, zo vertelt hij aan De Telegraaf. "Vooral over de thuiswedstrijden heb ik me afgevraagd: was dit nou wat ik graag zie? Wat de supporters graag zien? En wat de spelers graag willen spelen? Dan ga je een beetje sleutelen, vraag je je af: welke spelers hebben we en missen we? Kunnen we daar nog iets aan doen? We zijn aan de slag gegaan en tot iets gekomen. Dan is het leuk om te zien hoe het nu gaat. Van de flitsende aanvallen en mooie goals heb ik genoten. Maar de competitie moet nog beginnen, hè."



Ridgeciano Haps en Derrick Luckassen zijn vertrokken naar Feyenoord en PSV. "Aan de ene kant wil je je beste spelers altijd houden, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk wel rekening gehouden met het vertrek van Ridgeciano en Derrick. Ouwejan is vervanger van Haps en krijgt de kans zich te laten zien. En wat Luckassen betreft: centrale verdedigers hadden we al genoeg. We hebben Stijn Wuytens teruggehaald naar het centrum, waardoor we weer een rechtspoot en linkspoot hebben."