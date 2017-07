'Porto praat met investeerder en wil Ajax pijn doen'

Het is zeker niet ondenkbaar dat het Portugese FC Porto Ajax pijn gaat doen op de transfermarkt. Het is algemeen bekend dat de Amsterdammers in de markt zijn voor de Braziliaanse spits Richarlison, maar dat geldt ook voor de werkgever van Jesús Corona, die eerder in de Eredivisie uitkwam.



Volgens de grootste sportkrant van Portugal, O Jogo, is Porto alleszins serieus bezig met de komst van de jonge aanvaller van Fluminense. Op het afgelopen wereldkampioenschap voor jeugdspelers maakte Richarlison een paar goede beurten en dat is opgevallen bij de scouts van de Portugese topclub. Momenteel zou een vertegenwoordiging van Porto in gesprek zijn met de technische leiding van de werkgever van de multifunctionele aanvaller.



Het is vooral opvallend dat de krant meldt dat Porto gelooft dat Richarlison voor 12 miljoen euro op te halen is. Eerder repten diverse media al van een akkoord tussen Fluminense en Ajax voor dat bedrag. Het is echter ietwat stilletjes geworden rond de link tussen de Amsterdammers en Richarlison ... De Portugezen zijn momenteel in gesprek met ondernemer Giuliano Bertolucci, die de transfer zou moeten bekostigen.