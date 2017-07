Jurgen Streppel kijkt tevreden terug op de vriendschappelijke ontmoeting met Trabzonspor (0-0). Sprankelen deed sc Heerenveen niet in Oostenrijk, maar de trainer ziet een rooskleurig perspectief voor zijn ploeg.



"Wat ik gezien heb geeft hoop voor de toekomst", aldus Streppel, die het op de clubwebsite over een 'zeer nuttige oefenwedstrijd' heeft. Zo gebruikte hij de kans om rechtsback Denzel Dumfries op te stellen. "Denzel is fit en hebben we voor de leeuwen geworpen. Ik was zeer tevreden over zijn spel."



Er was nog een officieuze debutant aan Friese zijde. "Nemanja (Mihajlovic, red.) is na rust ingevallen en liet zien wat we al wisten, namelijk dat hij goed kan voetballen." Marco Rojas werd na zijn Confederations Cup-deelname met Nieuw-Zeeland nog gespaard. "Die brengen we rustig."



Martin Ödegaard viel uit, maar zijn blessure lijkt mee te vallen. Streppel voerde meer wijzigingen door. "Een paar jongens hadden lichte pijntjes of zaten en doorheen. Het was hier de afgelopen dagen tussen de 30 en 35 graden, dat was pittig. Daarom hebben we uit voorzorg flink doorgewisseld."