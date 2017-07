Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi vindt dat spelers de tijd gegund moet worden bij de club. In zijn ogen is het voor nieuwkomers lastig om direct te vlammen in De Kuip.



Er zijn voorbeelden van Feyenoorders die er direct stonden, maar mannen als Jens Toornstra en Eric Botteghin hadden de aanloopperiode hard nodig. El Ahmadi idem dito. "In het begin speelt haast niemand hier meteen goed", concludeert de Marokkaanse middenvelder in De Volkskrant.



Een wijze les dus voor de nieuwelingen van de landskampioen. Linksback Ridgeciano Haps merkte bij AZ de impact. "Maar ik nooit, hoor. Ik genoot van de sfeer." Nu mag hij dus Het Legioen proberen te overtuigen. "Ik ben fel en dynamisch. Daar houden ze hier van."