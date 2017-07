Besef bij Twente: "Als we tegen Feyenoord zo beginnen..."

FC Twente weet na de 2-0 nederlaag bij Bristol City dat er nog voldoende werk aan de winkel is. Volgens Fredrik Jensen moet het sowieso een stuk beter in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente.



Jensen sprak na het duel van afgelopen vrijdag met Football-Oranje.com over de Eredivisie-start. "Als we tegen Feyenoord zo beginnen als vandaag, dan gaan we een hele zware eerste wedstrijd van het seizoen tegemoet. We moeten het hier even met z'n allen over hebben. Ik heb er vertrouwen in dat we beter kunnen."



De middenvelder annex aanvaller heeft vertrouwen in het nieuwe seizoen. "Hopelijk eindigen we dan hoger dan de zevende plek." Of dat mogelijk is nu FC Twente opnieuw geen Europees voetbal kan halen? "Tuurlijk wil je Europese wedstrijden spelen. Dat wil iedere voetballer. Maar dat is nou eenmaal de positie waarin de club zit. Dat kunnen de spelers niet veranderen, de staf, de directie. We moeten er aan wennen."