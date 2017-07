'NAC heeft ook buiten City om succes: witte rook lonkt'

NAC Breda gebruikt niet alleen de lijntjes met Manchester City om zich te versterken. Ditmaal richt de promovendus zich op Karol Mets van Viking FK.



Zowel fansite B-Side Rats als de Noorse pers maakt melding van de overgang van de 24-jarige centrale verdediger. Mets zou maandag de medische keuring ondergaan en kan bij een goede uitslag een verbintenis tekenen in Breda. De international van Estland kan overigens ook op het middenveld uit de voeten.



Mets begon zijn loopbaan in eigen land bij JK Tulevik Viljandi alvorens hij uitkwam voor Warrior Valga en Flora Tallinn. In 2014 verdiende de verdediger een transfer Viking FK, dat op het hoogste niveau van Noorwegen speelt. Bij die club heeft hij een verbintenis tot het einde van dit jaar.