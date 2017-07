Oranje-vrouwen krijgen ultieme kans op revanche

Het Nederlandse vrouwenteam stuit komende donderdag op Engeland als tegenstander. Beide teams strijden dan voor een plek in de finale van het EK.



De Oranje Leeuwinnen wonnen zaterdag in Doetinchem met 2-0 van Zweden en kon dus rustig toekijken hoe de andere kwartfinales verliepen. Engeland won zondagavond in Deventer met 1-0 van Frankrijk dankzij Jodie Taylor en dus wacht een onderonsje met de Britten in de halve finale.



Op het EK van 2009 stonden beide teams ook al tegenover elkaar. In Finland won Engeland destijds na verlenging met 2-1 in de halve finale, waardoor nu een ultieme kans op revanche wacht. De ontmoeting in de Grolsch Veste gaat komende donderdag om 20:45 uur van start en is reeds uitverkocht.



Ook Oostenrijk en Denemarken treffen elkaar. Titelhouder Duitsland is uitgeschakeld.