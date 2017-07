ADO kijkt naar China: "Dat heeft nog twee jaar nodig"

Mattijs Manders is blij met de verbeterde samenwerking met United Vansen. Het trainingskamp in China is volgens de directeur van de Eredivisie-club opnieuw een stap in de goede richting.



Manders merkt een positieve sfeer in China, ondanks dat de wisselwerking ook veel kopzorgen heeft gekost. "De contacten zijn nu goed. We hebben elkaar erg goed leren kennen het afgelopen half jaar, hebben ontzettend veel gesprekken gehad en veel zaken uitgesproken met elkaar", zo citeert Omroep West.



"Ik zeg niet dat er nooit meer iets kan gebeuren, het is net een huwelijk. Maar ik heb het gevoel dat er nu een goede basis is gelegd voor de komende periode", aldus de bestuurder, die financiële hulp nog nodig acht. "Dat heeft te maken met beslissingen uit het verleden. Dat heeft denk ik nog twee jaar nodig."



Manders kijkt niet alleen naar de Aziaten. "We hebben met United Vansen eerst gesproken over volgend seizoen, dat probleem hebben getackeld. Waar staan we, waar willen we naartoe en wat is de uitdaging in financiële zin. Maar nogmaals: het is niet zo dat wij onze hand op gaan houden."