Vertonghen daagt concurrentie uit: "Het is bizar!"

In tegenstelling tot de concurrentie is Tottenham Hotspur nog nauwelijks actief geweest op de transfermarkt. Het beleid van manager Mauricio Pochettino om nog niemand te halen is bespot, maar oud-Ajacied Jan Vertonghen kan zich er goed in vinden.



"Ik hoop dat iedereen de ploeg versterkt, want dan is het alleen maar mooier als wij ze verslaan", vertelt de strijdbare verdediger tegenover The Daily Mail. "Met al die investeringen komt er heel veel druk op de teams. Kijk maar eens hoeveel geld er een maand voor de deadline al is gespendeerd, het is bizar!"



Vertonghen vervolgt: "Er zijn vier of vijf clubs die kampioen kunnen worden. Daar ligt de druk dan ook en dat maakt de Premier League de beste competitie ter wereld om te volgen. Het is geweldig om hier te spelen. Wij willen nu meer dan een tweede plek en dat is toch even iets speciaals."