PSG reageert op Neymar: "We hebben er vertrouwen in"

Volgens het Spaanse dagblad Sport mag aanvaller Neymar zich vanaf volgende week al officieel een speler van Paris Saint-Germain noemen. De Parijzenaars betalen de transferclausule in het contract van de superster en halen hem naar het Parc des Princes. De Ligue 1-club verwacht veel van het aankoopbedrag terug te verdienen.



Volgens het hierboven genoemde medium denken de beleidsbepalers van Paris Saint-Germain dat er ongelooflijk veel te verdienen valt aan Neymar. Allereerst gaan de Parijzenaars natuurlijk een karrenvracht aan nieuwe shirtjes verkopen na de komst van de Braziliaan, maar de aanvaller is ook voor allerlei andere marketingdoeleinden in te zetten. In het afgelopen seizoen miste Paris Saint-Germain zo'n posterboy, maar daar gaat nu verandering in komen.



De Parijzenaars betalen 222 miljoen euro voor Neymar en zorgen zo voor een transferrecord. De Braziliaan zou niet alleen maar voor het geld naar de Franse hoofdstad verhuist, hoewel hij dit ook weer niet vindt stinken. Een tijdje geleden gingen de voetballer en zijn vriendin uit elkaar en nu zou hij 'opnieuw' willen beginnen in een stad die voor hem onbekend is.



Update 21:41 uur

President Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain laat aan Yahoo Sport weten dat de komst van Neymar nog altijd een optie is. "We maken progressie inzake Neymar. We hebben er vertrouwen in", luidt zijn reactie.