"Nieuwe Messi? Het is gewoon niet mogelijk"

De jeugdopleiding van FC Barcelona staat zeer hoog aangeschreven, maar de laatste jaren breken er nauwelijks nog écht grote talenten door. Voorzitter Josep Maria Bartomeu ziet een simpele oorzaak.



"Het probleem is Xavi, Iniesta, Messi en dat soort spelers", vertelt Bartomeu in de New York Times. "Het is heel moeilijk om speler te zijn als je mannen als Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Busquets of Piqué voor je hebt. Het is dan lastig om er door te komen."



"Xavi adviseerde om het rustig aan te doen, maar hij en een aantal anderen creëerden het probleem. Wie de nieuwe Messi gaat worden? Wel, er zijn misschien spelers die in zijn voetsporen kunnen treden, maar zij zullen de club moeten verlaten. Het is gewoon niet mogelijk", aldus Bartomeu.