'United is wél serieus en reserveert geld voor Bale'

Manchester United is niet van plan om Gareth Bale op te geven. De Engelse topclub zou al 100,6 miljoen euro geserveerd hebben voor de Welshman, maar de poging laat nog even op zich wachten.



Bale zou pas in de zomer van volgend jaar in aanmerking komen voor een terugkeer naar de Premier League. Zijn naam is al verschillende keren gelinkt aan United, maar dat omschreef hij onlangs als een Engelse ziekte. "Het gebeurde met Beckham en andere Britse spelers in Spanje. Het is niets nieuws", zei hij.



United is echter serieus. De grootmacht zou dus zo'n honderd miljoen euro willen betalen aan Real Madrid, aangezien manager José Mourinho zeer gecharmeerd is van diens speelstijl. De daadwerkelijke poging staat gepland voor medio 2018, zo meldt The Daily Express.



Op dit moment mag de oud-speler van Tottenham Hotspur niet vertrekken van coach Zinedine Zidane.