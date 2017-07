Van Bronckhorst waarschuwt: "Die moet je ook verdienen"

Het Feyenoord-legioen staat bekend als hondstrouw. Spelen in De Kuip lijkt voor veel spelers in Nederland de ultieme eer, maar toch zijn al verschillende namen gesneuveld. Trainer Giovanni van Bronckhorst is bekend met de zogenaamde 'Kuipvrees'.



"Het is toch wat anders om hier te voetballen in een Feyenoord-shirt", stelt de oud-international van Oranje in De Volkskrant. De supporters van de landskampioen worden een onvoorwaardelijke steun toebedeeld. "Maar die moet je ook verdienen."



Feyenoord houdt hier al rekening mee bij het aantrekken van spelers. "We kijken hoe ze zich houden in grote wedstrijden, informeren bij zaakwaarnemers, bij de speler zelf, bij mensen van hun club. Maar uiteindelijk heb je nooit zekerheid. Uiteindelijk weet je het pas als ze hier voetballen."