Van de Beek krijgt beloning: "Speelde zeker mee"

Donny van de Beek staat klaar om de opvolger te worden van Davy Klaassen. De middenvelder heeft bewust gewacht op deze kans en dus was een uitleenperiode voor hem geen optie.



"Het geeft me een gigantische kick als ik voor Ajax speel", vertelt de twintigjarige Van de Beek aan weekblad Voetbal International. "De steun van mijn omgeving, zowel thuis als bij Ajax, speelde ook zeker mee. Ik voelde altijd het vertrouwen om hier te slagen, ook van de supporters."



De middenvelder heeft een goede relatie met de aanhang in Amsterdam. Van de Beek voelt de waardering van de Ajax-supporters. "Als ik mocht invallen, zongen veel mensen mijn naam. Dat geeft me elke keer weer een bijzonder gevoel."