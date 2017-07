'Volgende Nederlander kan overstappen naar Amerika'

De gewaardeerde Paul Verhaegh neemt mogelijk na zeven jaar afscheid van FC Augsburg. De Bundesliga-club heeft bevestigd dat de 33-jarige Nederlander een aanbieding van een andere club op zak heeft.



Verhaegh ligt in Augsburg nog één jaar vast, maar volgens Kicker is zijn vertrek aanstaande. De verdediger is buiten de selectie gehouden voor de oefenwedstrijd tegen het Engelse Middlesbrough.



Het is niet duidelijk welke club geïnteresseerd is in Verhaegh. Het zou gaan om een buitenlandse club. Augsburg zou de routinier deze kans gunnen, omdat hij jarenlang loyaal aan de club is geweest.



Verhaegh kwam in Nederland uit voor VVV-Venlo, PSV, AGOVV Apeldoorn, FC Den Bosch en Vitesse. Ook kwam hij meermaals uit voor het Nederlands elftal.



Update 19:14 uur

Paul Verhaegh is volgens de Augsburger Allgemeine op weg naar Amerika. Directeur Stefan Reuter beaamt dat zijn vertrek een aandachtspunt is. "We zijn momenteel in gesprek. We gaan overleggen of we zijn wens inwilligen." Hij schat de kans fiftyfifty, maar de reële kans lijkt groter.