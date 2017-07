"Als het noodzakelijk is, zullen we investeren in ADO"

Al vanaf dag één is de relatie tussen ADO Den Haag en United Vansen omstreden, maar langzaamaan is er een kentering gaande. De Eredivisie-club reisde deze week zelfs af naar China voor een trainingskamp.



Felix Wu, de CEO van United Vansen, ziet kansen voor ADO. "Steeds meer mensen zijn nu geïnteresseerd in de club", vertelt hij aan Omroep West. Ook commercieel is er hoop. "Steeds meer Chinese bedrijven zijn aan het investeren in Europa en willen bekender worden. En misschien kunnen voetbalclubs hieraan bijdragen. Ik geloof erin dat er een Chinees bedrijf ADO wil sponsoren. Misschien dit seizoen al wel."



Volgens Wu is ook de relatie verbeterd. "We hebben gezocht naar een oplossing voor de problemen. De relatie wordt inderdaad beter en beter. De communicatie is open en transparant. Met ADO, de aandeelhouders en voornamelijk met de leiding en het management van ADO. We willen een constructieve relatie opbouwen."



De Chinees zegt een plan voor de lange termijn te te hebben. Financiële ondersteuning is mogelijk. "Als het noodzakelijk is, zullen we investeren en natuurlijk helpen om van ADO een gezondere club te maken. We willen dat ADO een gezonde club is, die een goede relatie met de fans heeft."