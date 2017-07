VIDEO: Nieuwe Arsenal-held heeft zijn eerste goal te pakken

Alexandre Lacazette heeft er even op moeten wachten, maar hij heeft zijn eerste goal voor Arsenal te pakken. Tijdens het eigen toernooi van The Gunners wist hij van dichtbij te scoren tegen Sevilla.



Na een misser voor het doel kon de Fransman de bal eenvoudig tegen de touwen tikken. Het was de 1-1, want Joaquin Correa had Sevilla met een fraaie aanval al op voorsprong gezet. Bekijk beide doelpunten: