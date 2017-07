Robben kan na bizarre blessure eindelijk weer voetballen

Arjen Robben heeft al heel wat blessures achter de rug, degene waarmee hij de laatste tijd thuis zat was één van de meest bizarre. Op zijn vakantie raakte hij geblesseerd tijdens een potje tennis. Zo miste hij de trip naar Azië.



Dinsdag zal hij weer spelen, zo laat Carlo Ancelotti weten. Dat geldt ook voor Jérôme Boateng. De komende week speelt Bayern de Audi Cup tegen Atlético Madrid, Liverpool en Napoli. Daarna zal in het weekend worden gestreden om de Super Cup tegen Borussia Dortmund.



Voor Oranje is dit goed nieuws, zo rekent Voetbal International alvast voor. Na deze duels heeft Robben namelijk nog drie wedstrijden om zich warm te draaien voor het cruciale duel met Frankrijk op 31 augustus op het menu staat.