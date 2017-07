'De Roon kiest voor terugkeer naar Serie A'

Oranje-international Marten de Roon lijkt terug te keren naar de Italiaanse Serie A. De middenvelder van Middlesbrough zou voor een comeback bij Atalanta Bergamo hebben gekozen, zo meldt The Sun.



De Roon tekende in de zomer van 2015 bij Atalanta Bergamo, waar hij binnen een jaar uitgroeide tot sterkhouder. Middlesbrough beloonde hem met een transfer van veertien miljoen euro. In Engeland verdiende hij zelfs een debuut bij Oranje, maar dat bleek niet voldoende voor handhaving.



De middenvelder wil op het hoogste niveau actief blijven, zeker nu hij meermaals werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. Atalanta Bergamo zou die wens mogelijk willen maken. Wel moeten de Italianen een soortgelijke transfersom ophoesten.



Clubs als SS Lazio en Napoli zijn ook genoemd.