Van Hanegem: "Ik begrijp dat niet, dat rare gedoe"

Willem van Hanegem begrijpt niet waarom Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst moeite heeft om zijn eerste doelman aan te wijzen. Volgens de oud-international is het namelijk niet zo moeilijk.



Aan RTV Rijnmond vertelt 'De Kromme': "Ik begrijp dat niet, dat rare gedoe. Die gozer (Brad Jones, red.) die er nu staat, heeft het geweldig gedaan. Dat is pech voor Vermeer. Zo is het. Soms breng je een speler in die je eigenlijk nog niet wilt brengen, maar die doet het dan zo goed dat je die laat staan."



Van Hanegem roemt Jones als 'heel rustgevende keeper'. "Ik begrijp niet waarom er een discussie moet zijn. In Nederland maken we overal altijd een discussie van. Als iemand goed is, is hij goed. Je moet zo lang mogelijk wachten om een keeper te wisselen."



"Als je jouw keeper wisselt en diegene die er voor hem inkomt loopt te klootzakken, dan moet je weer terugvallen op die keeper die teleurgesteld is. Ik zou dat gewoon niet doen", zo besloot de oud-Feyenoorder.