Zaakwaarnemer Sneijder is resoluut: "Absoluut niet"

Zaakwaarnemer Guido Albers weerspreekt dat Wesley Sneijder en OGC Nice een akkoord hebben bereikt. De recordinternational van Oranje is clubloos na zijn vertrek bij Galatasaray.



Aan de Franse sportkrant L'Equipe vertelt Albers over zijn aanwezigheid bij Nice - Ajax (1-1): "Ik was aanwezig bij de wedstrijd tegen Ajax omdat ik de belangen behartig van sommige jongens van de Amsterdamse club. Ik zag een fantastisch stadion en een fantastisch publiek, maar we hebben absoluut niet over Wesley gesproken."



"Voor nu is er absoluut niets", benadrukt de zeer stellige zaakwaarnemer van Sneijder, die ook is gelinkt aan FC Utrecht en een avontuur in de Amerikaanse Major League Soccer. "We zullen het zien. Hij heeft het voordeel dat hij zonder contract zit."