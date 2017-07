Watford onthult waarom het Berghuis laat gaan

Buitenspeler Steven Berghuis maakt de overstap van het Engelse Watford naar de Eredivisie-topclub Feyenoord. De buitenspeler werd in 2015 voor 6,5 miljoen euro door AZ verkocht aan de Premier League-club en maakte na zijn verhuurperiode in Rotterdam best indruk bij de Engelsen. Toch gaat hij nu weg.



Oefenmeester Marco Silva van Watford stelde Berghuis in de afgelopen oefenwedstrijden van zijn ploeg gewoon op. In gesprek met het medium Hertfordshire Mercury vertelt hij daarover: "Met Steven was het een makkelijke beslissing. Hij kwam terug voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen en was twee weken lang heel goed. Heel, heel goed. Zijn attitude was goed en ik was heel blij met hem."



De Nederlandse vleugelspits hoefde helemaal niet weg bij Watford, maar dat laat hem nu toch naar Feyenoord gaan. Dat het Martin van Geel gelukt is de Oranje-international in te lijven ligt voor een enorm gedeelte bij Berghuis zelf. "Steven is naar me toe gekomen en heeft heel eerlijk gezegd dat hij hier niet wil blijven. Hij wil niet voor Watford spelen, dus de clubleiding heeft een beslissing genomen."