'Mourinho heeft volgende speler binnen: 45 miljoen euro'

Volgens het Engelse medium Sky Sport heeft coach José Mourinho een van zijn gewenste aanwinsten binnen. Manchester United zou ongeveer 45 miljoen euro betalen aan Chelsea om aan de slag te mogen gaan met de Servische controleur Nemanja Matic. Maandag wordt de transfer vermoedelijk officieel aangekondigd.



Directeur Ed Woodward van de Red Devils is al een tijdje in onderhandeling met de Londenaren over de komst van Matic naar het Old Trafford-stadion. De beide clubs waren al zo goed als rond, maar toen haalde United Romelu Lukaku voor 85 miljoen euro op bij Everton, een speler die ook Chelsea wilde hebben. Vervolgens ging eigenaar Roman Abramovich lastig doen.



Nu zouden de partijen toch tot een akkoord gekomen zijn, waarbij United iets meer betaald dan eerder overeengekomen. Eerder vandaag werd de topclub uit Manchester nog in verband gebracht met een dubbeldeal voor Blaise Matuidi en Serge Aurier van Paris Saint-Germain, maar de eerstgenoemde heeft United niet meer nodig na de komst van Matic.