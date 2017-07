'Martins Indi speelt na de zomer voor deze club'

De Nederlandse centrumverdediger Bruno Martins Indi speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Engelse Stoke City en dat ging eigenlijk best aardig. Op dit moment is de stopper weer aanwezig bij zijn eigenlijke werkgever FC Porto, maar het is nog altijd de verwachting dat hij definitief naar de Premier League vertrekt.



Het Engelse dagblad de Daily Mirror stelt dat Martins Indi ook in het aankomende seizoen voor Stoke speelt. De Nederlander zou namelijk binnen korte tijd gekocht gaan worden door de ploeg die hem dus al een seizoen leende van de Portugezen. Eventjes werd de oud-Feyenoorder in verband gebracht met het Crystal Palace van oefenmeester Frank de Boer, maar dat is naar verluidt niet langer geïnteresseerd.



Stoke wilde eigenlijk gelijk al definitief aan de slag gaan met Martins Indi, maar stuitte op de beleidsbepalers van FC Porto, die de makkelijksten niet zijn bij transferonderhandelingen. Met recht ook natuurlijk, want de Portugese topclub nam de Oranje-international voor een behoorlijk bedrag over van Feyenoord.