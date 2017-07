'Ziyech krijgt concurrentie van Juventus-speler'

Het is toch wel een illusie dat er in de aankomende maand geen miljoenenaanbiedingen meer binnen zullen komen bij de Eredivisie-topclub Ajax. Middenvelder Hakim Ziyech staat volgens de Italiaanse media bijvoorbeeld nog altijd in de belangstelling van de Serie A-club AS Roma. En mogelijk trekken de Romeinen binnenkort naar de Johan Cruijff ArenA ...



Het medium Stadionsport.it meldt dat Leicester City-ster Riyad Mahrez hoogstwaarschijnlijk niet naar het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad komt. Technisch directeur Monchi zou een uiterst bod van 35 miljoen euro neergelegd hebben bij de Foxes, maar dit zou naar de prullenbak verwezen zijn door de Engelsen. Roma is echter niet bereid om meer te betalen en dus kan er mogelijk een streep gezet worden door de transfer van Mahrez.



Ziyech is volgens de bovengenoemde website de tweede optie van Roma. Eerder deden de Romeinen al succesvol zaken met Feyenoord voor vleugelverdediger Rick Karsdorp en het zou zomaar kunnen dat de werkgever van Kevin Strootman opnieuw in Nederland uitkomt. Naar verluidt verwacht Roma dat Ziyech voor ongeveer 28 miljoen euro op te halen is.



Update 12.20: Ziyech derde optie

Volgens het medium La Gazzetta dello Sport, dat doorgaans behoorlijk betrouwbaar te noemen is, is Hakim Ziyech pas de derde optie van AS Roma. Mahrez staat op één, maar is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. Nu gaan de Romeinen proberen om Juan Cuadrado op te pikken bij Juventus. Pas als ook de Colombiaan aangeeft niet naar Rome te willen komen, komt Ziyech in beeld.