'FC Barcelona bereikt akkoord over komst superster'

FC Barcelona raakt Neymar vermoedelijk voor 222 miljoen euro kwijt aan Paris Saint-Germain. Voordat die transfer rond is, presenteren de Catalanen hoogstwaarschijnlijk zelf een speler. Volgens het dagblad Sport is de grootmacht er namelijk uit met Liverpool over de transfer van Philippe Coutinho naar het Camp Nou-stadion.



Eerder ging de multifunctionele international van Brazilië zelf al akkoord over een meerjarig contract in Catalonië, maar nu krijgt Barça dan ook daadwerkelijk groen licht van de Reds. Volgens het hierboven genoemde medium betaalt de Primera División-club aanvankelijk 70 miljoen euro voor Coutinho. Door allerlei bonussen en premies kan dat bedrag vervolgens oplopen tot maximaal 85 miljoen euro.



In een eerder stadium liet oefenmeester Jürgen Klopp van Liverpool nog weten dat Coutinho niet zou vertrekken. Vervolgens kreeg hij echter te maken van de speler zelf, die wel brood ziet in een transfer richting Barcelona. Nu moeten de Reds dan toch verder zonder hun sterspeler. Manuel Lanzini van West Ham United zou op het verlanglijstje van Klopp staan als vervanger.