'Het is bijna rond, ik wacht op groen licht van Van Geel'

Feyenoord heeft al goede zaken gedaan op de transfermarkt door spelers als Jean-Paul Boëtius, Ridgeciano Haps, Jerry St. Juste en Sofyan Amrabat te kopen. Technisch directeur Martin van Geel is echter nog niet klaar, want ook Steven Berghuis en Robin van Persie moeten naar de Rotterdamse Kuip komen.



Coach Giovanni van Bronckhorst vertelt over de laatstgenoemde aan de NOS: "Je leest heel veel. Het is geen geheim dat we hem een goede speler vinden. Hij is ook een speler die welkom is bij ons, maar op dit moment is er niets over te melden. Een speler met zijn ervaring en status is altijd welkom bij ons." Berghuis is al wél bijna van Feyenoord. "Het is nog niet rond. We zijn heel dichtbij. Ik hoop in de komende dagen definitief een akkoord te krijgen van Martin (Van Geel, red.). Dan zal hij naar ons toe komen. Dat wachten we af. Meer nieuws is er op dit moment niet."



De oefenmeester is er nog niet uit wie er eerste keeper wordt, Brad Jones of Kenneth Vermeer. "Het is een dilemma als je zulke kwaliteiten in het doel hebt. De concurrentie is er niet alleen op andere plekken in het elftal, maar ook op doel. Die is heel groot. Of ik er al uit ben? Bijna. Dat gebeurt in samenspraak met de keeperstrainer. Volgende week gaan we een beslissing nemen."