'Roma denkt dat Ajax dit bod accepteert voor Ziyech'

Morfe0

Zat eraan te komen , gerucht was al langer bekend bij DI Marzio , Mahrez 1 , Ziyech 2, daarbij Mahrez dus niet haalbaar , en Ajax had intresse in een middenvelder Bennedetie ?? of zoiets een COlombiaan , dus alles wees er al op dat Roma zich concreet gaat meldden in Amsterdam, misschien daarom ook Richarlison op een laag pitje?



Maar in ieder geval , voor Mahrez hadden ze 35 miljoen over, voor dat Bedrag gaat Ziyech wel, ik geloof niet dat Overmars hem voor 28 miljoen laat gaan , want Klaassen ging voor dat soort bedrag weg , en had een 2 jaar contract, Ziyech heeft nog een 4 jaar contract. maar 35-40 miljoen is hij gewoon gevlogen , dus als hij het bedrag van Mahrez in Ziyech inversteert , is Ziyech weg, dat weet ik wel zeker.